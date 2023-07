Daniela Carneiro deve permanecer no comando do Ministério do Turismo, diz Paulo Pimenta

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, continuará no cargo em meio às pressões do União Brasil para sua saída.

A permanência da gestora foi divulgada na tarde desta quinta-feira (6) pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, conforme o portal g1.

Daniela se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) no Palácio do Planalto.

Pimenta afirmou que o governo deve retomar eventuais mudanças nas pastas na próxima semana, após concluir votações importantes na Câmara dos Deputados.

"Portanto, a ministra permanece à disposição do governo, desempenhando a sua função. E permanecerá nessa função enquanto o presidente entender e assim por diante", disse o Paulo Pimenta.

Pressão do União Brasil

O marido de Daniela, Waguinho, que é prefeito de Belford Roxo, havia anunciado a saída de ministra na quarta-feira (5). Ela entregaria sua carta de demissão ao presidente. Waguinho também participou do encontro com Lula.

O União Brasil, partido de Daniela, vem pressionando há semanas o governo para mudanças nos ministérios ocupados por políticos da legenda. Um dos motivos é a movimentação de Waguinho para levar a ministra para o partido Republicanos.

O nome mais cotado para substituir Daniela é o do deputado federal Celso Sabino (União-PA). A mudança também influenciaria no objetivo governista de acelerar a aprovação de pautas econômicas na Câmara.

No início de junho, em meio às reivindicações do União, Lula se reuniu com Daniela e manteve a ministra no cargo.