Da proibição da caça à proteção às abelhas: as regras ambientais que devem ser votadas pela AL-CE

Deputados cearenses devem aprovar, nesta quinta-feira (30), em Itapipoca, a nova Política Estadual de Proteção Animal. A proposta foi enviada na semana passada pelo governador Camilo Santana (PT) ao Legislativo estadual. Entre outras mudanças, a matéria proíbe qualquer tipo de caça no Ceará.

Nessa terça-feira (28), o deputado Guilherme Sampaio (PT), relator da proposta na Assembleia Legislativa (AL-CE), emitiu parecer favorável ao projeto, que foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Agora, a matéria segue para apreciação no Plenário pelos parlamentares. A ideia é que as novas regras de proteção animal sejam um dos projetos aprovados na Assembleia Itinerante, projeto retomado na próxima quinta-feira, quando os deputados vão ao Interior do Estado com a intenção de descentralizar as decisões que acontecem no Legislativo.

"Esse projeto vai instituir uma política que regulamenta, que protege, que pune os maus-tratos e garante a proteção animal aqui no estado", ressaltou o governador Camilo Santana ao anunciar o projeto nas redes sociais.

O chefe do Executivo estadual ainda adiantou que irá anunciar “em breve” uma série de iniciativas para o combate à violência contra animais, em especial animais domésticos.

Discussão no Legislativo

Camilo destacou ainda a política executada na área pelo município de Fortaleza, que afirmou ser um exemplo que deve ser levado para outras localidades do Ceará.

"Espero que haja um bom debate naquela casa. Que se aprove, e se façam as contribuições necessárias para aperfeiçoar o projeto e que a gente em breve possa sancionar, anunciando ações importantes para essa área", declarou o petista ao remeter a proposta.

Relator da matéria, Guilherme Sampaio ressaltou que as propostas encaminhadas pelo Estado buscam estabelecer uma política pública de bem-estar e assistência aos animais, da fauna silvestre e doméstica.

“Essa iniciativa pode ser qualificada como um ‘Estatuto da Proteção Animal no Ceará’. Isso é uma exigência da sociedade, uma imposição do mundo contemporâneo no qual enfrentamos crises ambientais e todos os desdobramentos do desequilíbrio ecológico. Essa política fornece à sociedade, em interação com o Estado, instrumentos concretos para garantirmos proteção aos animais”, ressaltou Guilherme.

Veja algumas regras propostas pelo Governo do Estado:

Caça

O projeto veda, em todo o território do Estado, quaisquer modalidades de caça, seja ela profissional, amadora ou esportiva. A exceção à regra se dá somente em áreas indígenas demarcadas, garantindo aos povos indígenas o exclusivo exercício da caça e pesca nos territórios por eles ocupados.

Retirada da vegetação

As autorizações para supressão vegetal ficam condicionadas à execução de um Plano de Manejo de Fauna na Etapa de Salvamento, Resgate e Destinação, quando assim requerido pelo órgão ambiental competente, com o fim de salvaguardar ninhos, abrigos e criadouros naturais.

Maus tratos

São vedadas quaisquer ações que coloquem em risco a função ecológica da fauna ou que possam provocar a extinção das espécies, submeter os animais à crueldade, além de ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A regra também proíbe divulgação e propagandas que estimulem tais atos.

Criação de animais silvestres

Proibido criar ou manter animais da fauna silvestre sem prévia licença do órgão responsável, além de capturar, reter ou matar intencionalmente espécimes da fauna silvestre, bem como comercializar suas partes ou produtos, causar danos às mesmas ao seu habitat.

Proteção às abelhas

Vedado o extermínio de colmeias e abelhas utilizando métodos de incineração, aplicação de inseticidas ou outros que não sigam normas específicas.

Exibição de animais silvestres

Animais silvestres em atendimento ou em internação em hospitais e clínicas veterinárias não poderão ser objeto de exposição, nem visitação e manipulação por pessoas que não façam parte da equipe técnica do estabelecimento. Também fica proibida a exposição ou a manutenção de animais silvestres em estabelecimento comercial, exceto naqueles estabelecimentos devidamente licenciados com a finalidade de venda dos animais.

Competição de animais

É vedada a realização de qualquer forma de competição envolvendo animais da fauna silvestre, exceto em torneios de canto de aves da ordem passeriformes, devidamente autorizados pelo órgão competente.

Abate de animais

Os abatedouros frigoríficos deverão empregar métodos científicos e modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria, por instrumentos de percussão mecânica, processamento químico, elétrico ou decorrentes do desenvolvimento tecnológico, que impeçam o sofrimento do animal destinado ao consumo.

Fica vedado o emprego de marreta, picada no bulbo (choupa), facada no coração, bem como mutilação ou qualquer método considerado cruel para o abate.