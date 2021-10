CPI das Associações na AL-CE vai ouvir promotor de Justiça Militar sobre regimento da corporação

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Ceará que investiga as associações militares do Estado aprovou, em reunião nesta terça (5), o convite ao promotor de Justiça Militar Sebastião Brasilino de Freitas Filho, para falar aos deputados sobre o regimento da corporação.

De acordo com o presidente da comissão e autor do convite, deputado Salmito Filho (PDT), "o tema pode gerar muito desconhecimento" tanto para os deputados quanto para a população", o que justifica a presença do especialista para uma melhor explanação.

“O objetivo principal desse convite é que o doutor Brasilino de Freitas explane sobre o que é o Código Penal Militar e o que ele prevê. Toda legislação estabelece várias prerrogativas e, na carreira militar, que tem especificidades próprias, existem direitos e deveres que devem ser cumpridos e obedecidos”, apontou o deputado.

Além do requerimento aprovado, foram cientificados sete ofícios durante a reunião. Desses, um é de autoria da Associação dos Profissionais da Segurança, requerendo a dilação do prazo concedido pela CPI para prestar informações.

Os demais encaminham respostas solicitadas pela CPI, sendo dois da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), um do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), um da 2ª Companhia de Policiamento de Guarda (2ª CPG), um da Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e um da Associação das Praças do Estado do Ceará.

Composição

A CPI é composta por nove parlamentares titulares: o deputado Salmito (PDT) como presidente; Queiroz Filho (PDT), vice-presidente; Elmano Freitas (PT), relator, bem como Soldado Noelio (Pros), Davi de Raimundão (MDB), Romeu Aldigueri (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Nizo Costa (PSB) e Marcos Sobreira (PDT).

Os parlamentares suplentes são Delegado Cavalcante (PTB), Edilardo Eufrásio (MDB), Jeová Mota (PDT), Guilherme Landim (PDT), Oriel Nunes Filho (PDT), Diego Barreto (PTB), Osmar Baquit (PDT), Guilherme Sampaio (PT) e Tin Gomes (PDT).