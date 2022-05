CPI das Associações Militares ouvirá quatro testemunhas sobre motim de 2020 nesta terça (3)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Associações Militares ouvirá, pela primeira vez, quatro testemunhas durante uma única sessão nesta terça-feira (3), às 9 horas. Com os requerimentos aprovados na semana passada, quatro presidentes de associações são aguardados para falar sobre a posição adotada durante o motim da Polícia Militar no Ceará no início de 2020.

As solicitações foram feitas pelo deputado Soldado Noélio (UB), único parlamentar titular no grupo de oposição.

Já foram ouvidos, ao longo de 16 sessões na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), diretores da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), e, na últiima semana, o responsável pela Associação das Praças do Estado (Aspra), o subtenente Eliziano Queiroz.

Outros quatro policiais militares deverão depor nesta terça-feira, todos na condição de testemunha convidada:

Homero Catunda, presidente da Associação dos Oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Assof);

Euriano Santabaia, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM e do Corpo de Bombeiros (ABSS);

Pedro Queiroz da Silva, presidente da Associação de Praças da PM e do Corpo de Bombeiros (Aspramece);

Nascimento, presidente da Associação das Praças da Região do Cariri (Asprac).

De acordo com o relator da comissão, deputado Elmano Freitas (PT), nas primeiras sessões, a CPI priorizou ouvir as associações maiores e, consequentemente, que movimentam maior número de recursos financeiros.

A ideia é que, agora, grupos menores serão chamados a depor no colegiado.

Há ainda, de acordo com o parlamentar, a possibilidade de acareação em torno dos depoimentos da APS. Além do atual presidente Cleyber Araújo, também depôs o vereador de Fortaleza Sargento Reginauro (UB). A comissão avalia que há possíveis divergências nas informações prestadas.