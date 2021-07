CPI da Covid ouve servidor do Ministério da Saúde sobre negociação da vacina Covaxin

O técnico da divisão de importação do Ministério da Saúde, William Amorim Santana, é ouvido na CPI da Covid nesta sexta-feira (9), a partir das 9h. O nome do servidor foi citado por dois outros convocados pela comissão que abordaram as irregularidades na compra da vacina Covaxin.

Pressão atípica

Os senadores esperam que William forneça informações sobre o contrato firmado entre a União e a Bharat Biotech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos para o fornecimento de 20 milhões de doses do imunizante.

Randolfe Rodrigues vice-presidente da CPI da Covid "O convocado é servidor do Ministério da Saúde e, nessa condição, tem conhecimento de informações relevantes sobre esse contrato, daí a importância do depoimento"

Na última terça-feira (6), a fiscal do contrato da Covaxin, servidora Regina Célia Oliveira, relatou que William teria apontado divergências na invoice — espécie de nota fiscal — da Covaxin.

A testemunha desta sexta-feira é subordinada ao chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, que já depôs à comissão e afirmou ter sofrido "pressão atípica" de seus superiores para aprovação rápida da negociação com a Bharat.

Os parlamentares esperam que William confirme se a suposta pressão sob o servidor aconteceu.

Inicialmente, estava previsto para acontecer nesta sexta-feira a oitiva reservada com ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em depoimento à comissão, ele disse ter "fatos graves" a relatar e garantiu que a corrupção na área da saúde no estado continuou mesmo após seu impeachment.

IRREGULARIDADES NA COMPRA DA COVAXIN

O contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, intermediária da empresa indiana, está sob suspeita devido ao valor unitário das vacinas, considerado elevado, em torno de R$ 80. O preço é mais o alto de todos os imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid.

A negociação por 20 milhões de doses da Covaxin envolve mais de R$ 1,6 bilhões. O dinheiro chegou a ser reservado para pagamento, mas, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "nenhum centavo" foi efetivamente pago.

Em entrevista ao jornal O Globo, o servidor Luis Ricardo Miranda disse ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas. O governo nega qualquer irregularidade na aquisição do fármaco. Segundo o deputado federal Luís Miranda, ele e o irmão encontraram o gestor do Executivo nacional em 20 de março.

Na ocasião, o político relatou à Comissão que Bolsonaro atribuiu a responsabilidade pelas irregularidades das negociações ao líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), e disse que alertaria à Polícia Federal. No entanto, a força de segurança disse não ter encontrado registro de investigação sobre o caso.

"Foi o Ricardo Barros que o presidente falou", disse Luis Miranda em resposta à senadora Simone Tebet (MDB-MS) durante a CPI da Covid-19, após uma série de insistências feitas pelos parlamentares para ele citar o nome do deputado federal.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o presidente pelo crime de prevaricação no caso de suspeita de corrupção na compra da Covaxin.

Logo após o nome ser citado por Luis Miranda na CPI, Ricardo Barros negou participação nas negociações da compra das vacinas Covaxin. "Não sou esse parlamentar citado, a investigação provará isso", disse o líder do governo na Câmara por meio do Twitter.