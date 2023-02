Conheça Bruno Reis, prefeito de Salvador que recebeu cantada de Anitta no Carnaval

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), não passou despercebido pelos olhos da cantora Anitta no Carnaval baiano. Chamado de 'delícia' pela artista, o gestor público acabou recebendo um 'alerta' de Ivete Sangalo por ser casado.

"Cabra, pulaste uma fogueira, macho. Abre seu olho, rapaz", disse a baiana durante apresentação na cidade.

Quem é Bruno Reis?

Bruno Reis está no primeiro mandato como prefeito de Salvador. Com 45 anos de idade, o gestor também já foi parlamentar com dois mandatos de deputado estadual, eleito pela primeira vez em 2010 e reeleito em 2014.

Dois anos mais tarde, foi eleito vice-prefeito na chapa de ACM Neto (União). Com alta popularidade do prefeito, na época, acabou sendo apadrinhado para a sucessão municipal. Foi eleito ainda no primeiro turno derrotando a candidata do PT, Major Denice Santiago.

Bruno é formado em direito e teve como primeira experiência na política um estágio na Câmara Municipal de Salvador, ainda nos anos 1990.

O prefeito nasceu em Petrolina, em Pernambuco, é casado com Rebeca Cardoso e pai de três filhos.

Desgastes

Recentemente o prefeito vem sofrendo desgastes com a população, diferentemente do seu antecessor que deixou o governo com altos índices de aprovação.

O próprio ACM Neto está sendo sondado por aliados para retornar à prefeitura na eleição do ano que vem por conta dos desgastes de Bruno Reis. O ex-prefeito, no entanto, nega que concorrerá novamente e anunciou apoio à reeleição do aliado.