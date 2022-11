Conheça André Ramos Tavares, novo ministro do TSE nomeado por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o advogado André Ramos Tavares para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O advogado foi nomeado em decreto publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (9). Ele foi o mais votado da lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Carlos Mário da Silva Velloso Filho, que ocupava o cargo em questão, pediu renúncia por questões de saúde, tornando a substituição necessária.

O advogado é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), responsável pela disciplina de Direito Econômico e Economia Política na graduação.

Tavares é bacharel (1994), mestre (1998) e doutor (2000) em Direito, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Votação

Ainda no último dia 4 de maio, o STF escolheu, em votação, três nomes para disputar a vaga. Além de Tavares, Fabrício Juliano e Vera Lúcia Santana entraram para a lista tríplice.

Tavares foi o mais votado na disputa e era o favorito entre os ministros, exatamente por ser considerado o mais ponderado. A lista foi enviada ao Palácio do Planalto para o aval de Bolsonaro, mas sem prazo limite.

Conforme a Constituição Federal, o TSE é formado por sete juízes. Três vagas são destinadas a ministros vindos do STF, duas do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e duas a serem preenchidas por advogados indicados pelo chefe do Poder Executivo entre os integrantes da lista tríplice elaborada pelo Supremo.

O tribunal também possui outros sete ministros substitutos com a mesma origem dos titulares.