Congresso Internacional de Direito do Trabalho começa nesta quarta-feira (22); confira programação

Estimulando o debate sobre o impacto da tecnologia no mundo profissional, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região promoverá o “Congresso Internacional de Direito do Trabalho” nos dias 22, 23 e 24 de novembro. O evento promete discutir temas como o direito dos trabalhadores de plataformas digitais e o avanço de inteligências artificiais, com a participação de profissionais de diversos países.

No primeiro dia, os participantes poderão acompanhar três palestras, incluindo a de abertura. Intitulada “Posição da Jurisprudência do Tribunal Supremo da Espanha sobre os Impactos das Novas Tecnologias no Direito do Trabalho”, ela será ministrada por Rosa Maria Virolés Piñol, ministra do Tribunal Supremo da Espanha.

Em 23 de novembro, as atividades começarão mais cedo, com a palestra “Transformação Digital no Sistema de Justiça: Desafios e Oportunidades”, dada por Bráulio Gabriel Gusmão, secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Encerrando o evento, os inscritos assistirão à palestra “Aprimoramento e modernização: a Justiça do Trabalho em tempos de inovação”. O momento será comandado pelo Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamet) e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado.

Para conferir todas as atividades, é possível acessar a programação disponibilizada pela organização do evento.

Serviço

Congresso Internacional de Direito do Trabalho

Quando: Dia 22 (quarta-feira) - 16h às 20h; Dia 23 (quinta-feira) - 8h às 16h; Dia 24 (sexta-feira) - 8h às 12h.

Onde: Hotel Vila Galé Fortaleza (Av. Dioguinho, 4189 - Praia do Futuro, Fortaleza)