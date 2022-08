Confira a agenda de campanha dos candidatos ao Governo do Ceará neste domingo (28)

Neste domingo (28), os candidatos ao Governo do Ceará realizam caminhadas, inaugurações de comitês e visitas tanto em Fortaleza, como em cidades do Cariri e do Litoral Norte.

No sábado (27), os postulantes ao Palácio da Abolição deixaram a Capital e focaram as atividades de campanha no interior do Estado.

Confira abaixo o roteiro completo dos candidatos.

CAPITÃO WAGNER (UNIÃO)

07h - Gravação de Programa/Juazeiro do Norte.

9h30min - Adesivaço/ Inauguração do Comitê de Juazeiro do Norte.

11h - Coletiva de Imprensa (Comitê)

14h30min - Inauguração do Comitê em Farias Brito.

17h30min - Encontro com apoiadores em Lavras da Mangabeira.

20h - Visita aos Festejos em Várzea Alegre.

CHICO MALTA (PCB)

Não terá agenda pública.

ELMANO DE FREITAS (PT)

8h -Caminhada no Antônio Bezerra em Fortaleza

19h - Caminhada e encontro em Camocim

ROBERTO CLÁUDIO (PDT)

8h30min - Atendimento e Reunião no Comitê Central em Fortaleza

9h30min - Caminhada Maracanaú

SERLEY LEAL (UP)

16h - Reunião da coordenação de Campanha.

ZÉ BATISTA (PSTU)

Não terá agenda pública.