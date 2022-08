Confira a agenda de campanha desta segunda-feira (22) dos candidatos ao Governo do Ceará

Os candidatos ao Governo do Ceará começam a segunda semana de campanha com agenda recheada. Para esta segunda-feira (22), os três candidatos mais competitivos investem em agendas na Capital. Eles também gravam vídeos para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que começa na próxima sexta-feira (26).

Confira abaixo o roteiro completo dos candidatos:

Capitão Wagner (União)

9h - Gravação de programa eleitoral

17h - Reunião de planejamento

18h - Inauguração de comitê do Soldado Noélio (Av. Jovita Feitosa, 2756, Parquelândia)

19h - Encontro de lideranças em Caucaia

Chico Malta (PSTU)

8h - Gravação de vídeos da campanha

19h - Entrevista para a TV América, em Caucaia

Elmano de Freitas (PT)

8h - Caminhada na Comunidade Beco dos Pintos (concentração na Rua Rúbia Sampaio, 1586, Farias Brito, Fortaleza)

11h - Gravações para propaganda eleitoral

18h - Inauguração do Comitê Central Fortaleza por um Ceará três vezes mais forte (Av. Washington Soares, 2398, Luciano Cavalcante, Fortaleza)

Roberto Cláudio (PDT)

7h - Caminhada Pirambu

10h - Gravação

19h30 - Inauguração Comitê Domingos Neto

20h30 - Gravação

Serley Leal (UP)

9h - Panfletagem no Mercado do Pirajá (Juazeiro do Norte)

11h - Panfletagem na Praça Siqueira Campos (Crato)

12h - Entrevista (Sistema Maior/SomZoom)

16h - Caminhada no Bairro João Cabral (Juazeiro do Norte)

19h - Plenária com apoiadores (Juazeiro do Norte)

Zé Batista (PSTU)

6h - Canteiro de obras

Tarde - Visita a apoiadores

Noite - Reunião de campanha