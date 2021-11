Começa a tramitar na Câmara de Fortaleza pedido de homenagem ao jogador Maurício Souza

Vereadores de Fortaleza iniciaram nesta quarta-feira (10) a discussão do requerimento que concede homenagem ao jogador de vôlei Maurício Souza, que recentemente foi demitido do clube em que atuava e perdeu patrocinadores após postagens homofóbicas nas redes sociais.

A outorga da Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna foi oferecida pela vereadora Priscila Costa (PSC). O requerimento segue para as comissões temáticas, onde será apreciado pelos parlamentares. Em seguida, a mensagem volta para apreciação no plenário.

Maurício Souza foi demitido do clube Minas Tênis Clube após criticar o anúncio da editora DC Comics de que, em futuras histórias em quadrinhos, o personagem do Super-Homem irá se revelar bissexual.

Além da demissão, as publicações também geraram críticas de colegas de seleção brasileira, como o jogador Douglas Souza e o técnico Renan Dal Zotto - que afirmou que Maurício não deve mais ser convocado.

A parlamentar também apresentou requerimento à Câmara Municipal para Moção de Solidariedade ao jogador.

Na justificativa da homenagem, Priscila Costa elenca as competições nas quais o atleta brasileiro saiu vitorioso. Ao apresentar a proposta, a parlamentar fortalezense disse ainda que ele "não baixou a cabeça diante de uma ditadura ideológica".