Com visita de Léo Suricate, Governo do Ceará lança projeto Jovem Gestor

O Governo do Estado deu início, nesta quarta-feira (10), ao projeto Jovem Gestor, tendo como primeiro convidado o produtor de conteúdo e influenciador digital Leonardo de Souza, 29, mais conhecido como Léo Suricate. O jovem é um dos criadores da página Suricate Seboso.

Leia mais PontoPoder Câmara de Fortaleza aprova distribuição gratuita de absorventes pelo poder público

Por meio da iniciativa, um jovem acompanhará por um dia, todo mês, a agenda do governador. "Uma forma de envolver, cada vez mais, os jovens na vida pública e política do país", definiu Camilo Santana (PT).

Léo esteve no Palácio da Abolição logo cedo e foi recebido pelo próprio chefe do Executivo Estadual. Na agenda do dia, ele acompanhou uma reunião de despacho com a Casa Civil, participou do lançamento do programa AvanCE e visitou a obra do Hospital Universitário na Uece.

Estímulo aos jovens

"Nós temos que estimular os jovens, que muitas vezes não querem saber de política, e todo mês eu vou convidar um jovem para estar aqui comigo", disse Camilo.

Léo elogiou a iniciativa e torce para que seja uma "política continuada". “Hoje eu vi o lado B do Estado, acompanhei as tomadas de decisões, de ver todo mundo assinando papel e resolvendo as burocracias, mas da minha forma espero ter contribuído, sabe. De colocar a minha visão da sociedade, sobre o que a gente vem fazendo", disse o influenciador.

"Gosto de muita coisa que está sendo feito, mas discordo também. E eu acho que ter esse espaço de escuta, principalmente de saber as insatisfações, é o mais massa desse projeto", elogiou Léo.

A próxima edição contará com a participação de uma estudante da rede estadual. Segundo Camilo, a aluna será escolhida pela secretária da Educação, Eliana Estrela.

Reveja o lançamento da ação