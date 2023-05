Com presença de pai e irmão políticos, Guilherme Bismarck assume suplência na Alece

A bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi modificada nesta quinta-feira (11) com a posse do suplente de deputado estadual Guilherme Bismarck.

O parlamentar assumiu o cargo após pedido de licença de Marcos Sobreira por motivos particulares, e contou com a presença do pai e prefeito de Aracati, Bismarck Maia, e do deputado federal, Eduardo Bismarck.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT). Uma caravana de apoiadores do município de Aracati esteve nas galerias da Casa e acompanhou a posse do parlamentar. Ele deve permanecer no cargo por 120 dias.

Essa é a primeira vez que Guilherme Bismarck assume um cargo público eletivo. Ele ficou na terceira suplência da chapa nas Eleições 2018.

Os dois primeiros suplentes, Bruno Pedrosa e Antônio Granja, já estão no exercício do mandato por conta da licença de Salmito Filho e Oriel Nunes.

Guilherme já ocupou o cargo de chefe da Casa Civil das Prefeitura de Aracati.

"Usarei esta tribuna e a estrutura do parlamento para lutar contra qualquer discurso de ódio, [...] voz ativa da defesa da mulher, na lutra contra o racismo, pela proteção da população negra, contra a discriminação e crimes de ódio contra pessoas LGBTQIAP+, pela garantia de direitos e atenção especializadas a pessoas com deficiências físicas, motoras e intelectuais", disse o parlamentar no primeiro discurso.

Guilherme também pontuou que fará parte da base do governador Elmano de Freitas (PT). Dos 13 deputados do PDT na Alece, apenas Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho fazem oposição ao governo.

"Eu pretendo ser base do governo, o governo está no início e precisa desse apoio. Estamos dando exemplo ao Brasil, de união, há muitos anos. Juntos a gente consegue crescer mais", pontuou.

Presença da família

Guilherme é filho do prefeito de Aracati Bismarck Maia. Recentemente o pai assumiu o diretório provisório do Podemos, um partido que anteriormente abrigava opositores no governo do Estado. Bismarck é aliado político de Cid Gomes e sua posição na nova sigla é fruto de uma articulação também do senador.

O prefeito afirmou que o foco principal atualmente é "organizar" a sigla visando as próximas eleições municipais, em 2024."Eu já vou começar a viajar, visitar cidades onde temos diretórios", disse. Ele também afirmou que a prioridade no início da gestão à frente do partido é focar os esforços na Capital.

"Fortaleza é fundamental pra gente, fundamental para o Podemos. E vou ter essa atenção especial, juntamente com uma grande representação política em Fortaleza: sejam vereadores, sejam novos candidatos a vereadores para ter um posicionamento bem concreto em relação a Fortaleza", destacou.

Na posse de Guilherme Bismarck compareceram três vereadores da Capital que, após o racha interno entre aliados a nível estadual, permanecem aliados ao grupo mais próximo de Evandro Leitão e Cid Gomes, opostos a outros quadros importantes do PDT, como o prefeito José Sarto e o ex-prefeito Robero Cláudio.

Estiveram presentes os vereadores Enfermeira Ana Paula, (PDT), Júlio Brizzi (PDT) e Léo Couto (PSB).