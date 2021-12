CNJ recomenda que Tribunais de Justiça ofereçam tratamento psicológico a homens agressores

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, nesta terça-feira (14), por unanimidade, uma recomendação para que todos os Tribunais de Justiça do País disponibilizem tratamento psicológico e ferramentas educativas a homens autores de violência contra companheiras ou ex-companheiras. As informações são do UOL.

Atualmente, poucos tribunais cumprem a medida chamada de "grupos reflexivos", também prevista na Lei Maria da Penha. A decisão do CNJ, porém, vai mudar esse entendimento e transformar o serviço em política nacional.

Como o serviço já é oferecido nos departamentos de assistência social e psicológica dos tribunais, a recomendação do CNJ não demandará novos gastos para o Judiciário.

"Reorientação cultural"

A norma do CNJ foi aprovada na última sessão deste ano. Segundo o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o tema é prioridade na gestão dele, cujo encerramento ocorrerá em setembro de 2022.

"O CNJ está incessantemente atento ao combate à violência de gênero e, com mais essa ação, institui uma instância reflexiva de reorientação cultural", pontuou o ministro.