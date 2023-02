Cid quer aprovar no Senado proposta de Ciro Gomes para reduzir endividamento

Começou a tramitar no Senado um projeto de lei (n° 217/2023) do senador Cid Gomes (PDT) que pretende reduzir o endividamento dos brasileiros com o juros do cartão de crédito. A ideia é que, quando a soma dos valores já pagos atingir o dobro da dívida original, o consumidor terá quitado o seu débito junto ao banco.

Nesta segunda-feira (6), o senador repercutiu o projeto e ressaltou que foi inspirada nas pautas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) durante a campanha à presidência da República em 2022.

"Essa foi uma ideia apresentada pelo Ciro na campanha do ano passado, inspirada em normas inglesas que vigoram desde 2015 e protegem os consumidores da ganância dos bancos e instituições financeiras. Deu certo lá, certamente dará muito certo aqui no Brasil", escreveu Cid nas redes sociais.

Um exemplo simples do que poderá ocorrer caso a lei do senador cearense seja aprovada: se alguém deve mil reais, quando pagar 2 mil, a dívida será considerada quitada.

O parlamentar defende que é "urgente resolver a questão do endividamento das famílias brasileiras para que a economia do País volte a crescer".

“O superendividamento é um drama que afeta milhões de cidadãos e resulta tanto da situação de crise econômica vivenciada pelo país quanto das altíssimas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras", defendeu Cid Gomes.