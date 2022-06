Cid nunca manifestou interesse em disputar novamente o Governo do Ceará, diz Izolda

Em um dos últimos eventos públicos em Fortaleza antes da definição de quem disputará o Governo do Ceará pelo PDT, a governadora e pré-candidata à reeleição, Izolda Cela (PDT), disse, nesta segunda-feira (27), que nunca ouviu do senador Cid Gomes (PDT) qualquer manifestação que indique interesse dele em disputar novamente o Governo do Ceará.

O nome do pedetista passou a ser cotado nas últimas semanas como forma de pacificar o grupo pedetista, polarizado pela disputa entre Izolda e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Ambos são pré-candidatos ao cargo no Executivo, assim como o deputado federal Mauro Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT).

Aliados da atual governadora e do ex-prefeito, no entanto, passaram a trocar críticas e tensionar as relações na sigla desde o início do ano.

“Eu nunca ouvi, da parte do senador, a manifestação desse interesse”, disse Izolda Cela em evento no bairro Itaperi, onde assinou ordem de serviço para obras de esgotamento sanitário na região.

Ao colunista Inácio Aguiar, o próprio Cid descartou essa possibilidade ainda em novembro do ano passado. “A possibilidade de eu ser candidato é zero. Você acha que eu tenho saúde para isso?”, respondeu.

O nome do senador, porém, costuma ser ventilado por prefeitos e deputados governistas. Mais recentemente, a possibilidade da candidatura ganhou força como uma “terceira via” interna do PDT. No último dia 21 de junho, o ex-governador Camilo Santana (PT) evitou comentar diretamente as especulações, mas reforçou o papel de liderança do senador.

"Cid é um dos extraordinários governadores do Ceará, começou esse projeto do Paic juntamente com a Izolda. Por isso Cid sempre terá todo e irrestrito apoio nosso", disse em evento da Educação.

Izolda Cela x Roberto Cláudio

Na disputa entre os pedetistas, enquanto Roberto Cláudio conta com apoio do PDT da Capital e de lideranças nacionais, a governadora recebe apoio de partidos aliados, como PT, MDB e PP.

Nesta segunda-feira, a mandatária comandou o evento na Capital que ficou marcado pela ausência de lideranças políticas estaduais. Além de Izolda, estavam no palco apenas os vereadores de Fortaleza: Fábio Rubens (PSB), Pedro França (Cidadania), Moura Taxista (PSB) e Nêga do Henrique Jorge (Cidadania). Em viagem à São Paulo, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não participou do encontro.

Calendário eleitoral

A partir do próximo sábado (2), a Justiça Eleitoral passa a vedar diversas condutas de agentes públicos. Como Izolda é pré-candidata, ela terá regras ainda mais restritas, ficando proibida de comparecer a inaugurações de obras públicas, por exemplo.

A mandatária, no entanto, avaliou a proximidade com a população desde abril, quando assumiu o comando do Governo do Ceará.

“Esse contato com as pessoas é a melhor parte, recebemos boas energias e críticas, que também são necessárias e fazem parte. Agora, a lei eleitoral estabelece essas contenções para que quem está no Governo não tenha vantagens frente a outros concorrentes, acho importante”, disse.