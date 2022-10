CGD diz não permitir utilização de policiais da ativa e de folga em eleição neste domingo no Ceará

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) emitiu nota informando não permitir que "ocorra a utilização de policiais da ativa e que estejam de folga, em campanhas neste domingo (30)". A informação vem após circular nas redes sociais um vídeo no qual o general Theophilo conta sobre a contratação de PMs para supostamente flagrantear compras de votos na periferia do Ceará.

Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, o General Theophilo participou de um evento em Fortaleza nesta sexta-feira (28) para fortalecer a campanha de Bolsonaro. Durante a reunião, o ex-secretário Nacional de Segurança Pública discursou dizendo estar com uma "estratégia de guerra, trabalho de estratégia militar", ao se referir sobre a atuação de militares contratados.

A CGD destaca que, conforme legislação em vigor, está vedada qualquer utilização de policiais "fora dos ditames estabelecidos nos normativos constitucionais e legais". "Ressalta-se que a Controladoria estará juntamente com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social trabalhando nas eleições com a finalidade de garantir a ordem pública no pleito eleitoral e a plena realização da democracia", disse o órgão.

Foto: Reprodução/Governo do Ceará

A reportagem entrou em contato com Theophilo, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria.

O QUE O GENERAL DISSE

Theophilo foi específico ao falar ter sido montada uma "central para que rapidamente a gente possa reagir". O general ainda citou o bairro Pirambu como um dos locais de Fortaleza onde os militares contratados supostamente vão atuar, pró-Bolsonaro.

"Pirambu, bairros mais violentos onde ninguém entra, nós entramos. Todo esse pessoal que está contratado são policiais militares que estão de folga e que foram contratados pela a gente para fazer esses flagrantes. Têm experiência, sabem o que fazer e vão partir para cima. Vamos partir para a luta para evitar essa compra de voto", segundo o general.

ATUAÇÃO NO CEARÁ

Theophilo já foi candidato ao governo do Ceará, mas perdeu para Camilo Santana (PT) que conquistou a reeleição em 2018. Ainda em 2019, o general disse que "nunca tive vontade de ser político".