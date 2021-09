Célio Studart nega ter deixado o PV, mas estuda mudança partidária para 2022

De olho nas eleições de 2022, o deputado cearense Célio Studart pode deixar o PV na janela partidária no próximo ano em busca de outra sigla. O parlamentar desmentiu os rumores de que já teria deixado a legenda, mas revelou que conversa com dirigentes e estuda buscar outro partido.

“Não há qualquer possibilidade de mudança partidária agora. É natural conversar com lideranças de outros partidos, mas qualquer mudança de legenda só farei no período da janela, no próximo ano. Sigo no PV até lá”, disse o deputado.

Nesta terça-feira, chegou a circular imagens do parlamentar ao lado do ex-vereador de Fortaleza Samuel Braga (Patriota), em um suposto anúncio de filiação. Braga é presidente do Patriota e tem um histórico de defesa ambiental, bandeira também levantada pelo deputado federal.

Célio, no entanto, desmentiu que se tratasse de uma anúncio de filiação.

Para deixar claro: não é verdade que me filiei a outro partido político. Qualquer decisão neste sentido será tomada oportunamente, no momento permitido pela legislação eleitoral. — Célio Studart (@CelioStudart) September 29, 2021

Em anos eleitorais, a janela partidária ocorre seis meses antes do pleito, quando os deputados e vereadores têm um período de 30 dias para mudar de sigla sem perder o mandato.