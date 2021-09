Ceará vai liderar Câmara Temática de Cultura criada pelo Consórcio Nordeste

O Consórcio de Governadores do Nordeste, que ganhou notoriedade nos últimos anos, está expandindo as frentes de trabalho na Região. O Ceará deve liderar a parte de Cultura, lançada segunda-feira (13). A Câmara Temática da ára será comandada pelo secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba.

A ideia da câmara é estimular a implementação de políticas públicas na área cultural nos estados nordestinos. Conforme Piúba, a atuação do grupo, que conta com representantes das secretarias estaduais de toda a região, será em cinco frentes: mapeamento de políticas culturais que poderão nos servir como parâmetros; consolidação da plataforma do Mapa Cultural, que já existe no Ceará; estímulo ao audiovisual, preservação do patrimônio cultural e registro das expressões culturais na região.

"Por fim, uma frente de trabalho será voltada para economia criativa, inclusive com a elaboração de um Plano Regional de Turismo Cultural”, destacou o secretário Piúba. Inicialmente, a Câmara funcionará por um ano, com possibilidade de extensão de acordo com decisão do presidente do grupo.

Política cultural

“A Câmara Temática da Cultura no Consórcio Nordeste é uma conquista muito relevante, porque estamos inserindo o setor na agenda política e social dos governadores, numa perspectiva mais estratégica e estruturante para o desenvolvimento integrado da região. Nosso plano é bem simples e direto”, concluiu o secretário da Cultura do Ceará.