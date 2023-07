Casamento do senador Randolfe Rodrigues tem Lula, Alckmin e Caetano Veloso como convidados; veja

O casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) em Brasília, realizado na noite de sexta (28), teve convidados ilustres. O presidente Lula, por exemplo, compareceu à celebração ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, como padrinhos dos noivos. Na festa, o casal ainda recebeu outras autoridades políticas.

O evento aconteceu em residência no bairro Lago Norte, um dos mais nobres de Brasília, em uma propriedade que pertece à atriz Glória Pires. As informações são do blog de Octávio Guedes.

Randolfe se casou com a advogada Priscila Barbosa e a união dos dois, segundo o site, foi celebrada pelo pastor Kleber Lucas. Ele, inclusive, se apresentou na posse de Lula e já gravou canção ao lado de Caetano Veloso.

Caetano, um dos convidados, subiu ao altar junto de Paula Lavigne, os dois como padrinhos do casal. Além disso, teve música dele escolhida para embalar a entrada de Radolfe, que fez a aparição ao sim ao som de 'Céu de Santo Amaro', de autoria de Caetano e Flávio Venturini.

Segundo o portal g1, Lula deixou o casamento por volta das 20h45, cerca de 4 horas após ter chegado ao evento para participar do momento de troca de alianças do casal.

Detalhes da cerimônia

Segundo o blog, depois da cerimônia, o casal dançou duas músicas. "Ai, que saudade d'ocê", canção que embalou o namoro durante a pandemia, foi a primeira escolhida para representar o momento em que eles ficaram separados.

Já a seguinte, "Tanto faz", de Orlando Morais, marido de Gloria Pires, foi escolhida para encerrar o momento em que os convidados observam a dança dos noivos.

Priscila e Randolfe se conheceram por meio das redes sociais, após uma troca de comentários semelhantes sobre a reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB). O namoro, então, começou com a ida do político a Maceió, onde ela morava.

Confira abaixo alguns dos políticos que participaram do casamento de Randolfe Rodrigues:

vice-presidente, Geraldo Alckmin

ministro da Defesa, José Múcio Monteiro

ministro dos Transportes, Renan Filho

ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin

ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo

ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha

senador Renan Calheiros (MDB-AL)

senador Humberto Costa (PT-PE)

senador Jaques Wagner (PT-BA)