Carlos Mesquita usa terno dado por Juraci Magalhães em 1994 para assumir liderança de Sarto

O vereador Carlos Mesquita (PDT), nesta quinta-feira (12), seu primeiro dia exercendo a função de lider do governo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), fez uma homenagem e usou um terno dado como presente pelo ex-prefeito Juraci Magalhães, há 29 anos.

Mesquita exerceu a mesma função de liderança por seis anos nos governo de Juraci e com frequência homenageia o antigo aliado em pronunciamentos na tribuna. O terno escolhido por Mesquita é preto e tem listras verticais brancas.

"Vocês estão vendo esse terno aqui? Foi o doutor Juraci que me deu. Ele estava aposentado há muito tempo e hoje eu decidi usar em homenagem", disse na entrevista que concedeu ao Diário do Nordeste.

Mesquita também presidiu a Câmara Municipal de Fortaleza no biênio 2003/2004.

Ele foi escolhido como líder do governo José Sarto (PDT) após a eleição de Gardel Rolim, também do PDT, como presidente da Casa. O vereador Didi Mangueira passa a exercer a função de vice-líder.

Atribuições do líder

Uma das primeiras tarefas do novo líder é articular a aprovação do projeto do prefeito Sarto que isenta parte da população de Fortaleza na taxa do lixo.

"A taxa do lixo não é esse lixo que estão mostrando. Pobre não vai pagar, classe média não vai pagar. Com essa taxa nós vamos investir em outras áreas, vamos investir em coleta de lixo seletiva, com novos ecopontos", defende o parlamentar.

O pagamento de uma taxa para coleta do lixo na Capital foi motivo de embates na Câmara no ano passado. Com a lei já aprovada, o objetivo da prefeitura agora é que os vereadores votem e aprovem também as isenções. Esse debate deverá encerrar em duas semanas.

"Não sou o líder é um porta-voz do Sarto, sou porta-voz de um governo, que não é composto só pelo prefeito. Vou ser lider dessa base aliada. Espero ter uma boa relação com o governador Elmano, que é meu amigo. Experiência não vai me faltar", finalizou o vereador.