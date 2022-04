Capitão Wagner diz que filiação de Moro foi "surpresa" e minimiza chances de nomes da terceira via

O deputado federal licenciado Capitão Wagner (União Brasil) disse ter encarado com surpresa a filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao União Brasil, que anunciou a saída do Podemos na quinta-feira (31). Para Wagner, a reformulação do cenário eleitoral no País fortalece o UB, uma vez que a perspectiva é de que Moro se candidate a deputado federal e não mais a presidente, ampliando os quadros do partido no Congresso Nacional.

A fala ocorreu durante um evento de filiação nesta sexta-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Pré-candidato a governador, Capitão Wagner filiou o deputado federal Moses Rodrigues e o pai, o empresário Oscar Rodrigues, que eram do MDB, além de outros nomes.

"A filiação (de Moro) nos pegou de surpresa. A perspectiva é que ele possa disputar um cargo proporcional em São Paulo. Isso vai fazer com que o partido aumente ainda mais sua bancada. Temos a perspectiva de ter de 60 a 70 deputados federais no pós-eleição. Vai continuar a ser um mega partido e continuar sendo uma grande força em Brasília e aqui no Ceará não seria diferente", argumentou Wagner.

Chances da terceira via

Wagner também avaliou que, com esse movimento, os nomes da chamada terceira via estariam com o nome enfraquecido. O discurso atinge não só Moro, mas também Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, que tem mantido conversas com a direção nacional do União Brasil.

"Hoje a gente não tem como acreditar em viabilidade da terceira via diante dos fatos [...], a perspectiva é que de fato haja essa polarização de candidaturas. A gente tá muito mais preocupado com a situação do Ceará, onde vai ter uma grande polarização também", completou o deputado.

Esse é o segundo evento promovido pelo União Brasil desde que a sigla foi confirmada no grupo de oposição. Ainda em 22 de março, uma solenidade ocorreu na AL-CE para filiação do próprio Wagner.