Cantor e compositor cearense, Ednardo recebe medalha Humberto Teixeira na AL-CE

Dono de sucessos como "Pavão Misterioso" e "Terral", o cantor e compositor cearense Ednardo estará, nesta segunda-feira (13) em um palco diferente. O artista recebe, no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, a medalha Humberto Teixeira em solenidade, marcada para as 18 horas.

A homenagem ocorre no mesmo ano em que Ednardo completa 50 anos de carreira. Autor do requerimento, o deputado Renato Roseno (Psol) disse que a ideia da homenagem foi do músico, e um dos parceiros artísticos de Ednardo, Calé Alencar.

"Será uma oportunidade de reconhecer a importância de Ednardo para nossa cultura e celebrar a arte de dos compositores que melhor cantou as coisas de Fortaleza e do Ceará", disse o parlamentar, por meio das redes sociais.

Com 50 anos de carreira e 14 álbuns lançados, o cearense possui mais de 300 músicas compostas. Ele foi ainda um dos protagonistas do movimento Massafeira Livre, no período da ditadura militar, além de integrar o Pessoal do Ceará. O artista atua ainda em outras áreas, como cinema e teatro.