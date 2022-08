Candidatos ao Governo focam atos em maiores colégios eleitorais do Ceará neste domingo (28)

Os candidatos ao Governo do Ceará resolveram focar as agendas de campanha neste domingo (28) em cidades que estão entre os cinco maiores colégios eleitorais do estado.

Enquanto Elmano de Freitas (PT) participou de agenda em Fortaleza, que possui a maior parcela do eleitorado cearense, Capitão Wagner (União Brasil) esteve em Juazeiro do Norte e Roberto Cláudio (PDT) participou de agenda em Maracanaú - terceiro e quarto maiores colégios eleitorais do Ceará, respectivamente.

Os postulantes ao comando do governo estadual também estiveram em outros municípios do interior do Estado e da Região Metropolitana de Fortaleza.

Confira os detalhes:

Capitão Wagner

Legenda: Capitão Wagner participou da inauguração do comitê de campanha em Juazeiro do Norte Foto: Divulgação

O candidato do União Brasil participou de ato, neste domingo, em Juazeiro do Norte, município onde cumpre agenda desde o sábado (27). Acompanhado do candidato a vice, Raimundo Gomes de Matos (PL), e do prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), Capitão Wagner participou da inauguração do comitê de campanha.

O candidato afirmou que pretende, se eleito, instalar um centro de capacitação tecnológica para atrair empresas privadas para a região do Cariri.

"Para que esses jovens possam entrar no mercado de trabalho. Além disso, nós temos ao nosso lado, o empresário Gilmar Bender, que vai nos ajudar a atrair empresas de fora para investirem no Cariri e, com isso, criarmos um 'porto seco' para distribuir tudo que for produzido no Ceará para outras regiões do Nordeste", destacou.

Ainda durante o domingo, Capitão Wagner e Raimundo Gomes de Matos aproveitaram a visita à Juazeiro do Norte para fazer gravação para a propaganda eleitoral.

O candidato também tem agenda neste domingo nos municípios Farias Brito - onde inaugura comitê de campanha -, Lavras da Mangabeira - onde participa de encontro com apoiadores - e Várzea Alegre - onde estará presente em festejos municipais.

Elmano de Freitas

Legenda: Elmano de Freitas participou de caminhada no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza Foto: Rosane Gurgel/Divulgação

Diferente de sábado, quando priorizou agenda em municípios do interior do Ceará, o candidato Elmano de Freitas iniciou a agenda deste domingo participando de caminhada no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.

Na ocasião, ele reforçou o compromisso de dar continuidade a programas implementados pelo ex-governador Camilo Santana (PT) e pela governadora Izolda Cela (sem partido), além de concluir obras na área de Saúde iniciadas durante a gestão do agora candidato ao Senado.

"(Vamos) Concluir o Hospital da Uece (Universidade Estadual do Ceará), maior hospital público do estado. Serão 655 leitos que vou concluir com nosso povo. Ampliar o atendimento dos Hospitais Regionais, levar atendimento de câncer para os hospitais regionais", afirmou.

Elmano afirmou ainda que pretende, se eleito, ampliar políticas já em funcionamento no Ceará, como o Mais Infância e o Vale Gás.

Ainda neste domingo, o candidato petista ao Governo do Ceará deve participar de caminhada em Camocim, município do litoral norte do Ceará.

Roberto Cláudio

Legenda: Roberto Cláudio participou de caminhada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Divulgação

Candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio iniciou o domingo com reunião com lideranças políticas do município de Jaguaruana. O encontro foi realizado no Comitê Central da campanha, em Fortaleza.

Ainda durante a manhã, ele participou de caminhada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, ele afirmou que uma das prioridades será gerar emprego e renda para os cidadãos do município.

"Quando as empresas, indústrias, supermercados e redes de varejo se instalam, o ideal é que elas possam conceber oportunidade, em primeiro lugar, aos filhos de Maracanaú", ressaltou o candidato.

Roberto Cláudio também afirmou que irá priorizar o combate ao crime organizado e a realização de mutirão para diminuir as filas de espera por cirurgias, exames e consultas para a Região Metropolitana.

O candidato esteve acompanhado da candidata ao Senado, Érika Amorim, além da esposa Carol Bezerra e de candidatos a deputado estadual e federal aliados.

