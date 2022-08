Candidatos ao Governo do Ceará percorrem Sertão Central, Serra da Ibiapaba e Cariri; veja propostas

Visitas a cidades do Sertão Central, da Serra da Ibiapaba, do Sertão de Crateús e do Cariri marcaram a agenda de campanha dos candidatos ao Governo do Estado do Ceará neste sábado (27). Os postulantes ao Palácio da Abolição, neste fim de semana, de modo geral, deixaram a Capital e focaram nas ações de mobilização no interior do Estado.

Os compromissos de Capitão Wagner (União Brasil) e Elmano de Freitas (PT) são todos fora de Fortaleza. Wagner percorre municípios do Cariri, enquanto Elmano foi para cidades do Sertão Central e da Serra da Ibiapaba. Já Roberto Cláudio fez atividades na Capital pela manhã, e seguiu para Caucaia, Ubajara e Crateús.

Confira detalhes:

Capitão Wagner (União Brasil)

No Crato, Capitão Wagner participou de uma caminhada no Centro da Cidade. Depois compareceu à inauguração de comitês das candidaturas a deputados. Na ação, Wagner foi acompanhado pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa; pelo ex-prefeito de Barbalha Argemiro Sampaio, pela candidata ao Senado Kamila Cardoso (Avante) e pelo candidato a vice, Raimundo Gomes de Matos.

Foto: Divulgação

Na atividade, Wagner defendeu a criação de um 'porto seco' no Cariri, no qual, segundo ele, o objetivo é aproveitar a localização geográfica de Juazeiro do Norte e atender a demanda, não só da região, como também dos estados vizinhos. "Temos a plena convicção que a instalação de um 'porto seco' no Cariri vai viabilizar o escoamento da produção agrícola e industrial para todo o Nordeste e nosso foco é a instalação desse equipamento", afirmou.

Ele destacou ainda que a região do Cariri tem grande potencial no ramo do turismo religioso, e por isso, sua candidatura busca dialogar com empresários donos de hotéis para garantir parcerias para abertura desse tipo de empreendimento na região. A agenda no Cariri deve ser encerrada em Juazeiro do Norte.

Elmano de Freitas (PT)

O candidato do PT percorreu Quixeramobim, na manhã de sábado (27), junto à candidata a vice, Jade Romero, e ao candidato ao Senado, Camilo Santana (PT). Na cidade do Sertão Central, eles participaram de uma carreata e caminhada.

Foto: Divulgação

"O mais importante é a gente conversar com nosso povo, levar uma mensagem de amor, levar mensagem de esperança, levar a mensagem de que o Lula na Presidência vai voltar o emprego, o Minha Casa Minha Vida, a condição do pobre ser lembrado e a gente conversar com as pessoas da família na igreja, no time do futebol, no forró, no barzinho, onde a gente estiver” destacou Elmano aos apoiadores.

No percurso deste sábado (27), a campanha de Elmano deve passar ainda por cidades como Pedra Branca, Novo Oriente (no Sertões de Crateús) e Viçosa do Ceará (na Serra da Ibiapaba).

Roberto Cláudio (PDT)

O candidato do PDT foi o único dos três que realizou ações em Fortaleza neste sábado (27. Roberto Cláudio, junto ao candidato a vice, Domingos Filho, pela manhã, percorreu as ruas do bairro Vicente Pinzon. Apoiadores e militantes acompanharam os candidatos.

Foto: Divulgação

Na atividade, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, também compareceu. “Roberto foi prefeito de Fortaleza, por dois mandatos, conhece bem nossa Capital. Com o apoio dele na liderança do Estado, Fortaleza poderá seguir avançando com projetos vitoriosos, para o Vicente Pinzon e os demais bairros da cidade”, destacou Sarto sobre a candidatura de Roberto.

Na agenda de campanha, Roberto Cláudio também percorreu as ruas de Caucaia, e teve a presença da candidata ao Senado, Erika Amorim (PSD). Roberto Cláudio ainda participará neste sábado de duas caminhadas: uma em Ubajara e outra em Crateús.