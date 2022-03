Camilo Santana faz rodada de conversa individuais com deputados em reta final do governo

Com a candidatura ao Senado dada como certa nos bastidores, o governador Camilo Santana (PT) deve aproveitar o último mês à frente do Governo do Estado para atender deputados estaduais aliados. Neste domingo (13), pelo menos quatro parlamentares estiveram no Palácio da Abolição. Os encontros devem continuar ocorrendo nas próximas semanas, de acordo com a disponibilidade do governador.

Os encontros têm focado nas demandas dos deputados referentes às bases eleitorais de cada um, além da disputa eleitoral de outubro. Como uma das principais lideranças do Estado, parlamentares têm buscado Camilo para pedir parecer sobre possíveis mudanças partidárias e sobre a formação das chapas que irão disputar o Legislativo.

Os encontros devem ser os últimos do mandato de Camilo a frente do governo estadual. Para tentar a vaga de senador em outubro, o petista precisará renunciar ao cargo até o início de abril, sendo substituído pela vice, Izolda Cela (PDT).

Demandas para os municípios

Um dos deputados a se encontrar com Camilo, neste domingo, foi Marcos Sobreira (PDT), que disse que o encontro foi "de praxe".

"O governador vem sempre atendendo os deputados. (Tratamos de) pautas corriqueiras dos municípios que represento. Como ele fez nos últimos sete anos, ouvindo os deputados e tentando atender as demandas", afirma.

Queiroz Filho (PDT) também esteve na sede do Governo do Ceará para conversar com Camilo Santana a respeito de projetos e ações nos municípios que atua, encontro que classificou como “comum” durante a gestão petista. “Atualizamos de ações e obras que já estão em andamento, passamos para ele como está a situação. Não falamos sobre a questão eleitoral”, ressalta.

Disputa eleitoral

Outros parlamentares, no entanto, aproveitaram para discutir as estratégias eleitorais com o governador. Representante da região Norte do Estado, o deputado Gordim Araújo (Patri) disse que, além de "pedir ajuda" para os municípios que representa, aproveitou para passar para o governador as articulações de chapa que encabeça para a Assembleia Legislativa do Ceará.

"Passar e pedir o aval do governador. Somos da base do governo, então queríamos passar a situação política para ele e pedir a aprovação", explica. O grupo - formado, inclusive, por vereadores de diferentes municípios cearenses, está em conversas com PSB, Cidadania e Patriota e deve definir a filiação nos próximos dias.

Deputado em exercício, Oriel Nunes (PDT) também esteve no Palácio da Abolição neste domingo. Acompanhado do irmão, o ex-deputado Neto Nunes, o parlamentar tratou das eleições deste ano.

"Estamos conversando com aliados, da base do governador, para decidir por qual partido vamos tentar a reeleição. Queríamos ouví-lo", detalha o parlamentar. Após a conversa com Camilo, Nunes disse que deve sentar com o senador Cid Gomes (PDT) e, então, decidir por qual partido irá tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa.