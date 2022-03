Camilo Santana e Onélia batizam filho José de cinco meses no dia do Padroeiro do Ceará

O pequeno José, de cinco meses, filho do governador Camilo Santana e da primeira-dama do Ceará, Onélia Leite Santana, foi batizado neste sábado (19) - Dia de São José, padroeiro do Estado. O menino é o terceiro filho do casal, nascido no Crato, terra natal do governante.

“Tivemos hoje a imensa alegria e emoção pelo batismo cristão do nosso filho José. Exatamente no dia de São José, padroeiro do Ceará. Que Deus te abençoe e proteja, meu filho”, publicou Camilo Santana com registros do ritual católico.

Legenda: Momento reuniu família em celebração católica Foto: Divulgação

Camilo também já mostrou momentos ao lado dos filhos Pedro e Luísa, como na vacinação pediátrica contra a Covid.

Ele já havia comentado sobre a celebração durante a agenda da manhã, quando anunciou investimento de R$ 400 milhões para projetos destinados à zona rural do Ceará.