Camilo Santana anuncia que está curado da Covid-19

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) está curado da Covid-19. A informação foi compartilhada por ele nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19). O pré-candidato ao Senado havia positivado para a doença nove dias atrás, em 10 de abril.

Camilo teve sintomas leves da Covid-19, sem complicações. "Durante esse período de afastamento, não tive nenhuma complicação, graças ao fato de ter tomado as três doses da vacina", escreveu o ex-governador, ao compartilhar o resultado negativo do último teste feito para detecção do coronavírus.

Essa foi a segunda vez que o petista positivou para a doença. A primeira foi em outubro de 2020, pouco depois da primeira onda da pandemia. Agora, o que motivou o político a fazer o teste foi "sentir um pouco a garganta".

Outros políticos positivaram



Além de Camilo, outros políticos positivaram para a Covid-19 nos últimos dias. O ex-ministro e pré-candidato à presidência do Brasil, Ciro Gomes (PDT), por exemplo, anunciou poucos dias antes do ex-governador que estava infectado. Ele também teve sintomas leves e já se curou.

No dia 9, quem anunciou o diagnóstico positivo foi o ex-governador de São Paulo e pré-candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que não participou presencialmente do lançamento da chapa com o ex-presidente Lula (PT) por estar com a doença.