Camilo e Elmano se reúnem com candidata do PT à Prefeitura de Baixio, Kacilda Alencar

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) e o senador eleito Camilo Santana (PT) se reuniram, neste sábado (3), com a candidata do PT a Prefeitura de Baixio, Kacilda Alencar. O município passará por eleições suplementares no próximo dia 11 de dezembro, após o prefeito eleito em 2020, Zé Humberto, ser cassado no primeiro semestre deste ano.

"Estivemos reunidos com a candidata a prefeita de Baixio, Kacilda Alencar, do nosso partido. (...) Juntos, com Lula, Camilo e Elmano, o município vai conseguir crescer e se desenvolver", disse Camilo em publicação nas redes sociais.

Além dos dois, também participaram da reunião o presidente do PT Ceará, Antônio Conin, e o deputado federal, José Guimarães (PT).

Kacilda já havia sido candidata da oposição em 2020, quando recebeu 40,89% dos votos. Agora, ela concorre contra o prefeito interino, Zico Araújo (PDT), e com Jackson Santos (União).