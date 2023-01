Câmara volta a discutir taxa do lixo em Fortaleza após queda de braço em 2022

Os vereadores de Fortaleza começaram a discutir nesta quinta-feira (12) o projeto do prefeito José Sarto (PDT) que trata sobre os grupos que terão direito à isenção no pagamento da taxa do lixo na Capital. O texto foi lido em plenário e segue para apreciação das comissões, onde deverá ser modificado com emendas pelos parlamentares.

A Câmara voltou do recesso mais cedo para tratar especificamente dessa pauta. Normamente as atividades legislativas têm início na primeira semana de fevereiro. A reunião na comissão de Constituição de Justiça (CCJ), que analisará a proposta, deve ocorrer na próxima semana.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Paulo Martins (PDT), estima que a discussão sobre isenção seja concluída em duas semanas. Até lá, a expectativa é de que o texto passe por modificações.

Apesar de já aprovada, a taxa do lixo – como ficou conhecida a lei –, só deverá começar a ser aplicada para a população após definidos os grupos que serão isentos do pagamento.

Logo após a leitura da matéria nesta quinta-feira, o líder da oposição na Casa, vereador Márcio Martins (Pros), reuniu vereadores no gabinete para tratar sobre a votação do texto e também articular emendas à lei.

Legenda: Antigo líder do Governo, Gardel Rolim foi eleito presidente, e função passou a ser de Carlos Mesquita Foto: Érika Fonseca

Nova liderança

A sessão desta quinta também serviu para apresentação do novo líder do prefeito José Sarto na Casa, o vereador mais antigo de Fortaleza, Carlos Mesquita (PDT). O vice-líder é Didi Mangueira, de mesmo partido.

O anúncio foi feito pouco antes do início da sessão, através das redes sociais do prefeito. Anteriormente Gardel Rolim (PDT), agora presidente, exercía a função de liderança.

"Informo que, a partir de hoje (12), tenho a alegria de contar com os experientes vereadores Carlos Mesquita e Didi Mangueira como líder e vice-líder do meu governo na Câmara Municipal de Fortaleza. Desejo sucesso na missão!", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Mesquita disse, em seu primeiro pronunciamento, que tentará agregar a todos durante o exercício da função. "Vou passar no gabinete de todo mundo, de oposição e base, para tomar um café", disse.

O líder do prefeito na Câmara, entre outras atribuições, é responsável por articular a aprovação de pautas de interesse do Governo.