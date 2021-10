Câmara recusa mudança e abre brecha para nepotismo na Lei de Improbidade; veja voto dos cearenses

A Câmara dos Deputados deve encerrar, nesta quarta-feira (6), a votação das emendas do Senado à proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa. Na primeira análise, na terça-feira (5), os deputados rejeitaram alteração que tratava do nepotismo - abrindo brecha para políticos contratarem os próprios parentes em cargos da gestão pública.

No texto, para ser enquadrado como improbidade, terá que ser comprovado "dolo com finalidade ilícita" na nomeação.

A emenda aprovada pelos senadores na semana passada incluía o nepotismo como uma exceção à regra. Ou seja, a nomeação de parentes do gestor seria considerada improbidade administrativa sem a necessidade de provar que a contratação teve como finalidade cometer irregularidades.

Os deputados cearenses se dividiram na votação sobre rejeitar ou não a modificação feita pelo Senado. Dos 19 parlamentares do Estado que votaram, 10 queriam manter o texto do Senado, enquanto 9 foram favoráveis à rejeição.

No total, foram 253 votos pela rejeição e apenas 162 favoráveis à emenda.

Mudança na Lei de Improbidade

A revisão da Lei de Improbidade Administrativa foi analisada pela Câmara dos Deputados em junho, quando foi aprovada por ampla maioria. Agora, o texto retorna à Casa por conta das modificações feitas pelos senadores.

Apesar de rejeitar a emenda que tratava de nepotismo, o relator da proposta na Câmara, Carlos Zarattini (PT-SP), indicou a aprovação das outras emendas do Senado.

Entre elas, está a determinação de que a ação de improbidade não possa ser ajuizada com objetivo de tutela de bens coletivos ou controle de legalidade de políticas públicas, objeto de ação civil pública.

Legenda: Senadores aprovaram na semana passada proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Outra mudança é o tempo de conclusão do inquérito, que passa de 180 para 365 dias, que pode ser prorrogado uma única vez, por igual período de tempo. Além disso, foi aprovada a emenda permitindo a condenação do Ministério Público a pagar honorários se for comprovada litigância de má-fé em ações julgadas improcedentes.

Análise das emendas continua

A votação sobre as modificações no Senado, no entanto, ainda não foi finalizada. Nesta terça, a sessão foi encerrada por falta de acordo em torno de uma das emendas feitas pelos senadores.

O texto estabelece prazo de um ano para que o Ministério Público (MP) declare interesse na continuidade dos processos em andamento, inclusive em grau de recurso, ajuizados por advogados públicos.

Na prática, se for aprovada, a emenda irá determinar legitimidade privativa do MP para propor ação de improbidade administrativa. Atualmente, advogados públicos também têm essa prerrogativa.

Deputados defenderam a rejeição do texto, para que os advogados mantenham a titularidade das ações ajuizadas até a nova lei, mas não houve acordo. Ainda na sessão desta quarta-feira (6), devem ser analisados outros destaques ao texto.

Veja como votaram os deputados cearenses

Votaram pela aprovação do texto do Senado

André Figueiredo

Capitão Wagner

Célio Studart

Denis Bezerra

Dr. Jaziel

Eduardo Bismarck

Heitor Freire

Idilvan Alencar

Leônidas Cristino

Robério Monteiro

Votaram pela rejeição

AJ Albuquerque

Aníbal Gomes

Genecias Noronha

José Airton Félix Cirilo

José Guimarães

Luizianne Lins

Moses Rodrigues

Pedro Augusto Bezerra

Vaidon Oliveira