Câmara Municipal de Fortaleza vai debater obrigatoriedade do passaporte da vacina na terça (7)

A Câmara Municipal de Fortaleza marcou para a terça-feira (7), às 15h, a audiência pública sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina na Capital. A medida de combate à disseminação da Covid-19 foi decretada em todo o Estado pelo governador Camilo Santana (PT) em novembro.

A solicitação do debate foi feita pela vereadora Priscila Costa (PSC), que integra o grupo de oposição ao prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e ao Governo do Estado. Os opositores à medida defendem que o passaporte fere a liberdade de ir e vir das pessoas. O requerimento da audiência foi aprovado na quarta (1º).

O evento contará com a presença do senador Eduardo Girão (Podemos), que já protocolou na Justiça um pedido para que testes negativos de Covid possam ser usado como alternativa ao passaporte. Também deve estar presente o presidente da Fecomércio, Luiz Gastão.

Na semana passada, um grupo foi à Câmara protestar contra o passaporte da vacina. Os manifestantes chegaram a ocupar as galerias da Casa, que não recebiam visitantes desde o início da pandemia.

O debate é aberto ao público e acontece no auditório da Câmara.

Passaporte na Assembleia

Na quinta-feira (2), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), anunciou que a partir da segunda (6), o passaporte será exigido para entrar nas dependências do parlamento estadual.

A decisão foi tomada em reunião da Mesa Diretora e deve impactar também eventos e sessões solenes realizadas na Assembleia.

Na própria Assembleia, no entanto, há deputados contrários a exigência do passaporte vacinal. O deputado estadual André Fernandes (Republicanos) entrou com ação na Vara da Fazenda Pública no intuito de sustar os efeitos do passaporte da vacina - documento necessário para entrada em estabelecimentos desde o dia 22 de novembro, segundo decreto estadual.

Na Câmara Municipal, ainda não há previsão de mudanças na regra. A portaria vigente na Casa não prevê a obrigação.