Câmara Municipal de Fortaleza terá nova alteração na lista de vereadores; veja mudanças

A sessão da Câmara Municipal de Fortaleza desta desta quinta-feira (28) foi a última no exercício da suplência para os vereadores Jonh Monteiro (PDT) e Stélio Frota (PMB) neste mês de outubro. Os vereadores titulares, Lúcio Bruno (PDT) e Germano He-man (PMB), voltam ao exercício no mandato na quarta-feira (3), após 120 dias de afastamento.

Essas não são as únicas mudanças para os próximos dias. Na sessão desta quinta, o vereador Renan Colares (PDT) pediu afastamento por motivos pessoais, também pelo período de 120 dias. Com isso, de acordo com a sucessão da suplência, Jonh Monteiro pode voltar à Câmara.

Suplentes