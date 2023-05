Câmara Municipal de Fortaleza oficializa novos líderes do PDT e da oposição; veja nomes

Os blocos do PDT e da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) sofreram alterações na liderança nesta quarta-feira (31). A Casa encaminhou os nomes de Didi Mangueira (PDT) e Danilo Lopes (Avante) para os dois postos, respectivamente.

O movimento consolida as dinâmicas que ocorrem a nível municipal e estadual há alguns meses. O desgaste da gestão de José Sarto (PDT) com os vereadores forçou a migração de figuras independentes para a oposição e desfalcou a base, inclusive, com correligionários.

Exemplo disso é Júlio Brizzi (PDT), que deixou a liderança do partido na Câmara após crise com o prefeito causada pela taxa do lixo, abrindo espaço para Didi.

O cargo de vice-líder do governo – atualmente ocupado pelo próprio Didi –, também foi afetado, já que era representado por Léo Couto (PSB) até o fim do ano passado. A aproximação do vereador do PSB ao grupo político liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a cobrança do tributo do lixo foram os motivos do afastamento da base.

Mudanças

Agora, Couto compõe a vice-liderança da oposição com Gabriel Aguiar (Psol), formando o trio com Danilo Lopes. Este assume o posto cedido por Márcio Martins (Solidariedade) de forma consensual, sem protocolização na CMFor.

Antes, com Martins na oposição formal, o bloco era composto com nomes da direita, aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como Inspetor Alberto (PL), Julierme Sena (União) e Priscila Costa (PL). Eles não aderiram à nova composição do grupo. Todavia, Danilo Lopes acredita que eles continuarão fazendo oposição a Sarto, mas de forma independente.

Ainda segundo Danilo, cada parlamentar continuará livre para se posicionar sobre matérias do Executivo.

"Esse grupo de oposição tenderá a votar em bloco, mas não obrigatoriamente. Cada um vai ter sua liberdade em determinadas pautas. Meu tempo de liderança será compartilhado, para que todos tenham seu momento de protagonismo na oposição", afirma.

Novo grupo de oposição na Câmara Municipal:

Danilo Lopes (Avante) - líder

Léo Couto (PSB) - vice-líder

Gabriel Aguiar (Psol) - vice-líder

Adriana Nossa Cara (Psol)

Eudes Bringel (PSB)

Dr. Vicente (PT)

Professora Adriana Almeida (PT)

Estrela Barros (Rede)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Ronivaldo Maia (sem partido)