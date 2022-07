'Câmara fala quando é necessário', diz Arthur Lira depois de silêncio diante de ataques às urnas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reafirmou, nesta quarta-feira (27), que confia no sistema eleitoral brasileiro. O posicionamento do parlamentar foi cobrado após o presidente Jair Bolsonaro (PL), em reunião com embaixadores, no dia 18 de julho, mentir mais uma vez sobre a integridade das urnas eletrônicas.

"A Câmara fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar", defendeu o deputado na convenção do Partido Progressistas (PP) que oficializou o apoio da sigla à candidatura do presidente à reeleição.

Três dias atrás, de acordo com o Uol, na convenção do Partido Liberal (PL), que lançou Bolsonaro como candidato à reeleição, Lira vestiu uma camisa em apoio ao presidente da República e silenciou quando o chefe do Executivo voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) os chamando de "surdos da capa preta".

"Esses poucos surdos de capa preta têm que entender a voz do povo. Têm que entender que quem faz as leis é o Legislativo e o Executivo", provocou Bolsonaro no evento. O presidente também aproveitou para elogiar o trabalho de Lira na presidência da Câmara Federal: "Temos três poderes, mas o Legislativo e o Executivo são irmãos", disse.

'Sempre fui a favor da democracia'

No evento desta quarta (27), Lira afirmou que fala publicamente que é a favor da democracia.

"Dei mais de 20 mensagens mundo afora que sempre fui a favor da democracia, de eleições transparentes, e que confio no sistema eleitoral. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e nunca serão redes sociais", rebateu o presidente da Câmara.

Reunião com embaixadores

Em reunião com embaixadores no último dia 18, Bolsonaro repetiu sua tese nunca comprovada de que o sistema eleitoral brasileiro é passível de fraudes. Para embasar a hipótese, ele citou vídeos descontextualizados e versões já refutadas pela Justiça Eleitoral.

As falas do presidente repercutiram negativamente no Congresso, em segmentos do funcionalismo público, na academia e até no exterior.

O ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chegou a dar um prazo para que Bolsonaro se manifestasse sobre as declarações.

Carta aberta

Em resposta aos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, nesta terça-feira (27), a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) divulgou uma carta em defesa da democracia e do processo eleitoral. O documento já tem mais de 100 mil signatários.

Assinam a lista nomes como os dos artistas Chico Buarque, Gal Costa e Fernanda Montenegro, dos ex-ministros do STF, Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, dos escritores Luís Fernando Veríssimo, Martha Medeiros e Djamila Ribeiro, e dos empresários Walter Schalka, presidente da Suzano, e Roberto Setúbal, ex-presidente do Banco Itaú.