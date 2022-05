Câmara dos Deputados fará homenagem aos 50 anos da Fundação Edson Queiroz

A Fundação Edson Queiroz será homenageada, na Câmara dos Deputados, pelos seus 50 anos. A sessão solene ocorrerá na próxima terça-feira (24), às 10 horas. Além dos parlamentares e convidados, o ato terá a presença da presidente da instituição cearense, Lenise Queiroz Rocha, e da reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), a professora Fátima Veras.

Leia mais Inácio Aguiar Deputado federal propõe sessão solene em homenagem aos 50 anos da Fundação Edson Queiroz

Lenise Queiroz Rocha exalta o papel da Fundação nas áreas de ensino, pesquisa, responsabilidade social, arte e cultura.

Lenise Queiroz Rocha Presidente da Fundação Edson Queiroz “Por meio da Unifor, a fundação tem condições de levar seus programas e benefícios nessas áreas a diversos públicos, das mais diferentes classes sociais e faixas etárias. E uma vez que o Congresso Nacional é a Casa do Povo, não temos dúvida de que essa homenagem é um reconhecimento de toda a população cearense ao trabalho que começou há 50 anos, pelas mãos de meus pais, Edson e Yolanda Queiroz”

A homenagem foi proposta pelo deputado federal Idilvan Alencar (PDT), ex-secretário da Educação do Ceará. Segundo o parlamentar, a sessão é uma forma de retribuir tudo que a Fundação Edson Queiroz tem realizado em benefício dos cearenses e dos brasileiros.

Idilvan Alencar (PDT) Deputado federal “É uma justa homenagem a essa instituição de tantos serviços prestados ao Ceará e ao Brasil. Graduei-me em Engenharia Civil na Unifor, que é mantida pela Fundação Edson Queiroz, e sei o tamanho e a importância que a universidade tem. Ela contribui de forma significativa para a formação de profissionais da capital e do interior do Ceará”

Fundação Edson Queiroz

Criada em 26 de março de 1971, a Fundação Edson Queiroz surgiu com o objetivo de promover o desenvolvimento social, educacional e cultural do Ceará e da região Nordeste.

Com isso em mente, surge o maior entre os projetos sociais encampados pela fundação, a Universidade de Fortaleza (Unifor). Diante da baixa oferta de oportunidades no ensino superior, a universidade buscou refletir a visão de excelência de Edson Queiroz, desta vez no segmento da educação.

Sob presidência do empresário, formavam-se os conselhos curador e diretor da Fundação, mantenedora da Universidade de Fortaleza, da qual Edson Queiroz seria seu primeiro chanceler.

Com a criação da nova universidade, ampliava-se o acesso ao ensino superior, com garantia da formação de recursos humanos e capacitação de mão de obra qualificada para o desenvolvimento regional.

Em 1982, a Fundação mudou de presidência, após o falecimento do chanceler Edson Queiroz, vítima de acidente aéreo na Serra da Aratanha, em Pacatuba, município do Ceará. Com isso, assumia a liderança seu filho primogênito, Airton Queiroz.

Expansão

A partir daí, a universidade ingressa numa fase de significativa expansão do ensino de graduação, da consolidação dos programas de pós-graduação, da ampliação dos projetos de extensão, além de se destacar como referência para as instituições de ensino superior no país.

Em 2017, com o falecimento de Airton Queiroz, a presidência da Fundação passou para a Lenise Queiroz Rocha, também filha do industrial Edson Queiroz, com a vice-presidência a cargo de Manoela Queiroz Bacelar.

A Universidade de Fortaleza chega em 2022 com 40 cursos de graduação, cerca de 300 salas de aula e 400 laboratórios especializados, com mais de 1.100 professores, sendo 80% mestres e doutores. Já graduou aproximadamente 100 mil alunos e diplomou outros 7 mil pós-graduados.

Atualmente, a Unifor é considerada a melhor universidade particular do Brasil, pelo conceituado ranking educacional britânico Times Higher Education (THE), além de obter igual desempenho em diversos outros rankings, nacionais e internacionais.