Câmara de Fortaleza e AL-CE aprovam medidas para barrar violência contra a mulher

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram, nesta terça-feira (13), projetos de combate à violência contra a mulher. Enquanto os deputados estaduais aprovaram a medida em plenário, os vereadores da Capital discutiram e votaram favoravelmente o texto em comissão – o projeto volta à discussão nesta quarta (14).

Uma terceira matéria sobre o tema também estava na pauta de apreciação na Assembleia Legislativa nesta terça (13), mas a votação acabou sendo adiada. As Casas Legislativas seguem tendo sessão durante o período eleitoral.

Grupo Especial Maria da Penha

Um deles é uma mensagem da Prefeitura de Fortaleza que pretende criar o Grupamento Especial Maria da Penha na Guarda Municipal. O texto deu entrada na CMFor no dia 1º de setembro, e foi discutido na Comissão Conjunta de Legislação e Segurança Cidadã nesta terça.

Após receber emendas do grupo de oposição, a matéria volta a ser lida em Plenário na próxima sessão.

A ideia é que o grupo atue no monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, “principalmente junto às mulheres com medidas protetivas e com risco iminente de feminicídio”, segundo o texto.

A proposta prevê ainda que os guardas municipais deverão passar por capacitação "para a correta abordagem e o atendimento humanizado e qualificado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar”.

Reeducação de agressores

Apresentada pelo deputado e presidente da AL-CE, Evandro Leitão, o projeto de lei que prevê reeducação para agressões de mulheres foi aprovado pelos deputados. O texto estabelece um conjunto articulado de ações da União, Estados, Municípios e ações não-governamentais.

De acordo com a proposta, a ideia é que sejam criados “grupos reflexivos”, nos quais os agressores serão acompanhados psicologicamente por profissionais multidisciplinares, e também irão exercer atividades.

Dentro desses grupos deverão ser tratados os seguintes temas relacionados à Lei Maria da Penha.

Violência contra a mulher e as diversas causas associadas a ela, sob os aspectos social, cultural e religioso, desemprego e desorganização do espaço urbano.

Saúde relacionada a questões do alcoolismo, drogas, doenças sexualmente transmissíveis e transtornos mentais.

Homens dependentes químicos com comprometimento, presos, e acusados de crimes sexuais não poderia participar dos grupos.

Delegacia da Mulher

Um outro projeto que trata sobre a mesma temática esteve na pauta da sessão na AL-CE. Proposto pelo deputado Apóstolo Luiz Henrique (PL), o projeto de indicação prevê a criação e o funcionamento 24 horas de delegacias de defesa da mulher.

O deputado justifica afirmando que "o atendimento às mulheres agredidas durante as madrugadas ou nos finais de semana ficam comprometidos, já que nesta situação, elas deverão ir a uma delegacia comum".

A expectativa é que o texto, uma vez que entrou em pauta nesta terça-feira, possa ser discutido e votado nas próximas sessões.