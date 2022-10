Câmara avalia abrir CPI contra Bruno Gonçalves por supostas irregularidades com a merenda escolar

A Câmara Municipal de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, estuda abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o prefeito Bruno Gonçalves (PL) por supostas irregularidades na compra de merenda escolar no município.

Uma das linhas de investigação parte da aquisição de cinco toneladas de carne para o fim do mês de dezembro, período em que há férias escolares. Um contrato suspeito para o fornecimento de alimentação foi formalizado com a prefeitura por um valor de R$ 4 milhões.

No dia 3 de outubro, o parlamento municipal, por 9 votos a 3, autorizou a abertura de investigação contra o gestor municipal. O caso pode culminar na cassação do prefeito.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Jair Silva (PP), além da investigação que já está em curso, uma CPI garantiria a apuração em caso de obstrução na comissão que já atua no caso por parte dos vereadores aliados do prefeito.

Para ele, há o risco de que esses parlamentares possam atrapalhar os trabalhos evitando que a apuração seja encerrada em 90 dias, inviabilizando o processo.

Mesmo em minoria, a base do prefeito Bruno ficará, portanto, responsável por tocar os trabalhos da comissão, que poderá culminar na cassação ou afastamento do chefe do Executivo. O prazo é de 90 dias.

“Eles podem obstruir, isso é ruim. Eles já se manifestaram pelo arquivamento”, destaca o presidente da Câmara e membro da oposição, vereador Jair Silva (PP). Após pedido de arquivamento pelo grupo aliado do prefeito, o plenário da Casa, por maioria, foi decisivo para dar continuidade à investigação.

A possível abertura de CPI ocorre em um cenário em que a comissão já instalada está composta, após sorteio, por membros da base do prefeito. Por conta disso, a oposição considera abrir CPI, o que chama de “investigação paralela”.

Ao contrário de uma "comissão processante" – a que está em curso – uma CPI não tem poderes de cassar o mandato do gestor municipal. Caso seja instalada, ela poderá apontar possíveis irregularidades no relatório final, e encaminhar a autoridades.

Base aliada

Presidente da comissão processante e integrante da base aliada do prefeito, o vereador Alexo lemos (PSB), por sua vez, rebate a suspeita de que poderia obstruir o processo.

“Eu como presidente da comissão, eu não aceito nenhum vereador da casa falar sobre a comissão. Até porque a comissão está fazendo isso de uma forma responsável e imparcial, independente de ser situação ou oposição”, afirma o parlamentar.

Mesmo considerando a abertura de uma “investigação paralela” à comissão processante, o presidente Jair Silva afirma que confia no trabalho dos parlamentares membros da comissão processante.

“Eu acredito na seriedade dos três vereadores que estão à frente nesse processo. O papel do parlamento é esse”, completa.

O caso e o Ministério Público

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) recebeu, no último dia 6, uma denúncia para apurar o caso. O pedido, de acordo com o órgão, está em análise na Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap).

Resposta da prefeitura

Em nota, a prefeitura alega que o caso é motivado por perseguições políticas – já que a maioria dos vereadores na Câmara integra a oposição.

"Um dos principais investimentos da gestão foi na qualidade da merenda escolar, na qual todos os produtos são da mais alta qualidade disponível no mercado", diz o prefeito.

O gestor argumenta ainda que "esse é o terceiro processo de cassação aberto pela oposição contra nossa gestão em menos de dois anos de mandato, e acreditamos que nem será o último. Sempre colaboramos com as investigações, pois fazemos uma gestão limpa e transparente. E como em todos os outros, iremos provar que estamos corretos e não vamos ceder aos políticos do passado que assombram o desenvolvimento da nossa cidade".

