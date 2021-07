Câmara aprova projeto de cearense que garante videochamadas para pacientes hospitalizados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (30), projeto de lei que garante a realização de videochamadas entre familiares a pacientes internados em virtude da Covid-19. A proposta foi apresentada pelo deputado federal cearense Célio Studart (PV).

O texto, que segue para o Senado, busca estabelecer regras e protocolos para o contato virtual durante a internação em unidades hospitalares.

“Esta ideia nasce na pandemia, mas vai se perpetuar em todas as outras enfermidades em que pudermos observar a possibilidade de videochamada nos hospitais. Hoje esta Casa faz algo histórico, muito bonito e singelo”, afirmou o deputado.

O substituivo da relatora, deputada Soraya Santos (PL-RJ), que apresentou voto favorável, amplia a possibilidade das videochamadas para além da pandemia.

Regras

De acordo com o texto aprovado pela Câmara, os serviços de saúde deverão propiciar no mínimo uma videochamada diária entre os pacientes internados em enfermarias, apartamentos e unidade de terapia intensiva, respeitadas as observações médicas sobre o momento adequado.

Elas serão realizadas por profissionais de saúde, respeitados os protocolos sanitários e de segurança com relação aos equipamentos utilizados.