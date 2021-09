Câmara aprova isenção de Imposto de Renda para aposentados com sequelas da Covid-19

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (22) Projeto de Lei que torna isentos do pagamento de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão pessoas que tenham ficado com sequelas decorrentes da Covid-19. O benefício valerá a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação da futura lei, que depende agora de aprovação do Senado e sanção presidencial.