Cabines a R$ 40 mil e mordomo exclusivo: como é a área vip que Lira ocupou no cruzeiro de Safadão

Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi visto no cruzeiro do cantor Wesley Safadão. O político alagoano tirou férias antecipadas e viajou antes do prazo da Constituição para o início do recesso parlamentar. O caso gerou polêmica e viralizou nas redes.

Outro detalhe que chamou atenção foi o local onde o ilustre passageiro foi acomodado. Segundo informações do Metrópoles, Lira e família ocuparam a ala chamada Yatch Club, a mais vip do navio, com cabines de luxo vendidas por R$ 40 mil.

A aventura marítima capitaneada por Safadão partiu de Port Canaveral, estado americano da Flórida, e durou três dias de festa. O cruzeiro teve shows de nomes como Bell Marques, Léo Santana e a dupla Zé Neto e Cristiano.

Luxo padrão seis estrelas

Além de acesso restrito, a área proporciona piscina, spa, restaurantes e bares exclusivos. O tratamento é padrão seis estrelas e a viagem inclui mordomo em tempo integral.

Os hóspedes também podiam aproveitar uma faixa exclusiva das areias de Ocean Cay, ilha das Bahamas onde o navio fez uma parada.

Legenda: Arthur Lira foi visto com Wesley Safadão no cruzeiro Foto: reprodução/Twitter

Além dos familiares, Lira aproveitou o momento de lazer com o deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara. Também estava a bordo o senador maranhense Weverton Rocha (PDT).

O que diz a Constituição

Segundo a Constituição, o recesso parlamentar já se iniciaria no dia 18 de julho, seguindo até o dia 31 do mesmo mês. Ocorreria dessa forma somente se a Câmara e o Senado tivessem aprovado em tempo previsto o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que segue sem programação definida para ocorrer.

Ainda assim, os congressistas haviam concordado em seguir com a folha, com a antecipação possibilitando férias informais maiores, de três semanas.

O presidente da Câmara, então, convocou os parlamentares para Brasília na última semana, na busca pelas votações da Reforma Tributária, das novas regras do Carf e do arcabouço fiscal, esse último deixado apenas para agosto.