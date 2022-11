'Cabe ao PDT definir quem será o presidente da Câmara', afirma André Figueiredo

Presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo reforçou, nesta sexta-feira (11), que cabe ao partido "definir quem será o presidente da Câmara (Municipal de Fortaleza)".

Partido com maior bancada no legislativo municipal da Capital, o PDT indicou o vereador Gardel Rolim para concorrer ao cargo, que ficará vago após o atual presidente, Antônio Henrique (PDT), ter sido eleito deputado estadual.

Apesar de não ter nenhuma chapa apresentada oficialmente, além de Gardel Rolim, o vereador Léo Couto (PSB) também tenta viabilizar candidatura para a presidência do legislativo. O parlamentar é aliado do senador eleito Camilo Santana (PT) e do governador eleito Elmano de Freitas (PT).

Para Figueiredo, no entanto, o PDT é quem deve indicar o novo presidente da Casa.

André Figueiredo Deputado federal "Cabe ao PDT definir quem será o presidente da Câmara. Até porque nós temos o atual presidente, a maior bancada e é natural que nós possamos indicar o presidente", disse.

O presidente do PDT Ceará esteve na Câmara Municipal na manhã desta sexta para café da manhã com a bancada do partido na Casa. Contudo, André Figueiredo garantiu que a eleição para a Mesa Diretora não foi pauta da reunião. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também participou do encontro que teve como foco tratar de questões internas do partido.

Mobilização para disputa na Câmara Municipal

Nos bastidores, é especulado que Camilo pode entrar em campo na defesa da candidatura de Léo Couto, embora até o momento poucas movimentações tenham sido feitas nesse sentido.

Legenda: André Figueiredo e Carlos Lupi participaram de café da manhã com bancada do PDT na Câmara Municipal Foto: Divulgação/CMFor

Para Figueiredo, uma eventual mobilização nesse sentido seria considerada uma "interferência indevida", principalmente "sem ter um diálogo institucional entre os partidos".

Indagado sobre a possibilidade desse apoio das lideranças petistas à uma candidatura concorrente, Gardel Rolim disse apenas que acredita que a Câmara Municipal "não será influenciada por forças externas". "A Câmara sempre foi muito altiva nesse ponto e não ia mudar agora", completa.

Sobre a candidatura de Léo Couto para a presidência da Câmara, Rolim ressaltou que ambos fazem parte da liderança da Prefeitura no legislativo - Gardel como líder e Couto como vice-líder - e que "não será a eleição da Mesa Diretora que vai nos dividir".

Gardel Rolim (PDT) Vereador de Fortaleza "No tempo certo, nós vamos conversar. (...) O vereador Léo Couto é um amigo pessoal, divide comigo a tarefa de liderar a base do governo na Câmara e no momento oportuno vou conversar e tenho certeza que vamos superar qualquer divergência programática para os próximos dois anos", disse o parlamentar.