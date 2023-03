Bolsonaro embarca de volta ao Brasil após três meses nos Estados Unidos

Após três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao Brasil às 7h10 desta quinta-feira (30), e deve pousar no Aeroporto Internacional de Brasília. O político contará com um apoio de segurança realizado por agentes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF) e da Polícia Federal.

Para garantir a integridade física de Bolsonaro e evitar aglomeração de apoiadores, a PF não permitirá o uso do saguão principal do aeroporto. Assim, ele deve desembarcar em área restrita do Aeroporto Juscelino Kubitschek.

No entanto, Bolsonaro ainda passará por inspeção das malas na Alfândega e deve apresentar recibos de compras realizadas nos Estados Unidos à Receita Federal.

O ex-presidente passou os últimos três meses em um condomínio-resort na região de Orlando, na Flórida.

Restrições no desembarque

O diretor da PF, Cezar Luiz Busto, detalhou que não será permitido a presença de parlamentares em área restrita do aeroporto, nem o desfile em carro aberto.

A SSP-DF, por sua vez, apontou que os apoiadores de Bolsonaro serão revistados nos pontos de controle ao longo do trajeto de deslocamento, caso ocorra “situações suspeitas”.

Joias e Bolsonaro

Em outubro de 2021, a comitiva do governo Bolsonaro tentou entrar ilegalmente no Brasil com presentes dos sauditas, sem fazer a devida de declaração dos bens. Uma caixa de presentes, já estimada em cerca de R$ 1 milhão, passou pela alfândega sem ser declarada pela comitiva liderada pelo então ministro Bento Albuquerque.

Um segundo conjunto de joias de diamantes, porém, estimado em cerca de R$ 16,5 milhões, acabou retido na alfândega, após os auditores da Receita Federal suspeitarem dos membros da comitiva.

Estas joias, segundo Albuquerque, seriam presentes para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ela negou ter conhecimento sobre os itens.

Quando o Estadão denunciou os casos, Bolsonaro também disse desconhecer as joias dadas pelos saudistas. Contudo, ele se desmentiu dias depois e reconheceu que havia recebido um pacote que entrou ilegalmente no Brasil, sendo obrigado a devolver os itens, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).