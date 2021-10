Bolsonaro vem ao Ceará no dia 20 para o "Jornada das Águas"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem ao Ceará no próximo dia 20. A visita está prevista para o município de Russas. A informação foi confirmada pelo vereador Carmelo Neto (Republicanos).

De acordo com o parlamentar, a viagem, que será ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, tem como objetivo cumprir uma agenda de pautas com projetos e obras hídricas, denominado "Jornada das Águas".

A série de viagens deve ocorrer em vários estados do Nordeste, local em que Jair Bolsonaro não conseguiu vencer em nenhum estado na eleição de 2018. A região passa a receber mais viagens do presidente também com foco na pré-campanha de reeleição.

A visita ocorre poucas semanas depois das viagens do ex-presidente Lula que esteve em diversos estados nordestinos costurando apoio para a disputa presidencial do ano que vem.

A última visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará ocorreu em agosto deste ano para a entrega de casas populares no município de Juazeiro do Norte.