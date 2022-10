Bolsonaro se reúne com ministros e avalia discurso sobre resultado das eleições

Ministros próximos do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão reunidos com ele no Palácio do Planalto e avaliam um discurso a ser lido pelo mandatário da República sobre o resultado das eleições, segundo relato de auxiliares do chefe do Executivo.

A informação é que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, da Economia, Paulo Guedes, das Relações Internacionais, Carlos França e a presidente da Caixa, Daniela Marques, se reuniram antes de encontrar Bolsonaro.

Nessa reunião, os ministros redigiram um discurso para o presidente, que ainda não se pronunciou sobre a vitória do seu oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seguida, foram ao gabinete de Bolsonaro apresentar o texto.

Guedes faz referência a alívio

De acordo com as fontes, no encontro prévio com os colegas, o ministro Paulo Guedes disse que "tiraram um elefante das minhas costas", em referência ao fato de o atual governo terminar no fim do ano.

Bolsonaro saiu cedo do Palácio da Alvorada e se dirigiu ao Planalto. Geralmente cheia de seguidores, a portaria da residência oficial estava vazia na manhã desta segunda-feira (31).

Bolsonaro recebeu a visita do filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por volta das 7h40. O parlamentar chegou ao Palácio da Alvorada, em Brasília, dirigindo seu carro. O coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente, também chegou cedo à residência oficial.



Segundo aliados, o presidente ainda se recusa a falar sobre sua atuação política durante a gestão do petista Lula. Com 58,2 milhões de voto, Bolsonaro poderia assumir a oposição do novo presidente, mas, por enquanto, não quer tratar do tema.