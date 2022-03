Bolsonaro recebe alta médica em Brasília

Horas após ser internado com "desconforto", o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na manhã desta terça-feira (29).

O mandatário alegou ter sentido uma indisposição depois do almoço e deu entrada na unidade no fim da tarde dessa segunda-feira (28), quando estava a um evento do Republicanos.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, que esteve na programação, chegou a tranquilizar a população esclarecendo que o chefe do Executivo passava bem.

OBSTRUÇÃO INTESTINAL

No último mês de janeiro, por conta de uma obstrução no intestino, Bolsonaro ficou dois dias internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo.

À época, o médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, detalhou que a obstrução ocorreu depois do presidente ingerir um camarão sem mastigar.

Em 2018, o presidente foi alvo de uma facada durante a campanha eleitoral. Desde então, foi submetido a quatro cirurgias em decorrência do episódio.