Bolsonaro participa da inauguração de planta de grafeno no Rio Grande do Sul

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está de passagem pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9) para a abertura da 1ª Feira Brasileira do Grafeno e a inauguração da primeira planta de produção do material em escala da América Latina, na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Recentemente, a fabricante de armas Taurus firmou um convênio com a UCS para realizar a pesquisa e o desenvolvimento de armamentos com grafeno. Nesta tarde, o presidente conheceu a instituição, que possui um laboratório para a produção do produto.

O material derivado de carbono é uma das bandeiras levantadas por Bolsonaro desde a campanha. Neste ano, o Brasil e Japão assinaram o Memorando de Cooperação no Campo de Tecnologias Relacionadas à Produção e ao Uso de Nióbio e Grafeno.

O que é o grafeno

O grafeno é um material composto por uma camada bidimensional de átomos de carbono, que ficam organizados em estruturas hexagonais. Ele pode ser utilizado pelos setores automotivos, construção civil, biomedicina, entre outros. Inclusive, é um material utilizada para a fabricação de armas.