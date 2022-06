Bolsonaro e representantes do aplicativo Telegram se reúnem no Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro encontrou o vice-presidente do aplicativo de mensagens Telegram, Ilya Perekopsky, e o representante legal do aplicativo no Brasil, Alan Thomaz, na manhã desta terça-feira (7).

"Ótima conversa sobre a sagrada liberdade de expressão, democracia e cumprimento da Constituição", publicou nas redes sociais.

Perekopsky também falou sobre o encontro, afirmando que teve boa conversa sobre liberdade de expressão e o cumprimento da Constituição em solo brasileiro.

Conflitos com redes sociais

Nos últimos meses, alguns conflitos com as redes sociais têm acontecido com a Justiça no Brasil. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já falaram sobre a preocupação com as fake news disseminadas no País, especialmente no contexto das eleições que se aproximam.

Algumas das redes já aceitaram, apesar da inicial resistência, parcerias e práticas para coibir infestação do ambiente em questão pelas notícias falsas.

O Telegram, nesse caso, foi a última a formalizar um acordo com o TSE. Antes disso, o aplicativo havia sido bloqueado por não atender a determinações da Justiça. A rede, inclusive, é uma das mais utilizadas pelos apoiadores de Bolsonaro.