Bolsonaro é condenado por júri simbólico internacional por crimes contra a humanidade no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foi condenado nesta quinta-feira (1º), pelo júri simbólico do Tribunal Permanente dos Povos (TPP), por crimes contra a humanidade no Brasil e violação de direitos humanos no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Informação está no G1.

A condenação é simbólica, ou seja, não tem efeito legal, mas repercute internacionalmente. Segundo o órgão, o presidente contribuiu diretamente para a morte dos 680 mil brasileiros que morreram devido à doença no País.

"Não há dúvida de que milhares de vida foram extintas [no Brasil] por efeitos das decisões do governo presidido por Jair Bolsonaro. (...) não se pode considerar que esse dolo foi eventual, uma vez que houve o resultado das mortes em massa com a intenção de privilegiar a economia em detrimento da vida humana", disse o Eugénio Raúl Zaffaroni, ex-ministro da Suprema Corte da Argentina e juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na leitura da sentença.

A condenação recomendou ainda que o caso seja levado ao Tribunal Internacional de Haia — uma corte internacional que julga denúncias de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade —, na Holanda, e que Bolsonaro seja investigado por "constante crime de genocídio contra povos nativos do Brasil".

Crimes contra povos nativos

O G1 ouviu o advogado Maurício Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que disse já haver uma denúncia contra o presidente e o governo brasileiro em análise pela procuradoria do Tribunal de Haia e que a sentença do TPP deve ser anexada ainda nesta quinta-feira a esse processo.

"A acusação denuncia o presidente Bolsonaro por ter, no uso de suas atribuições, propagado intencionalmente a pandemia de Covid-19 no Brasil, gerando a morte e o adoecimento evitáveis de milhares de pessoas, em uma escalada autoritária que busca suprimir direitos e erodir a democracia, principalmente da população indígena, negra e dos profissionais de saúde", afirma a Comissão Arns, entidade brasileira formada por ex-ministros, juristas, cientistas políticos, jornalistas e ativistas com projeção nacional e internacional em defesa dos direitos humanos.

Júri simbólico

O júri simbólico que condenou Bolsonaro foi formado por figuras como Luigi Ferrajoli, ex-juiz italiano e professor catedrático da Universidade de Roma; Alejandro Macchia e Eugenio Raúl Zaffaroni, da Argentina; Joziléia Kaingang, Rubens Ricupero, Vercilene Kalunga e Kenarik Boujakian, do Brasil; Boaventura de Sousa Santos e Luís Moita, de Portugal; Clare Roberts, de Antígua e Barbuda; Jean Ziegler, da Suíça; Nicoletta Dentico, da Itália, e Vivien Stern, da Grã-Bretanha.

O que diz o governo brasileiro

Desde o início do julgamento, em maio, a Advocacia Geral da União (AGU) minimiza o julgamento. Declarou ao G1, à época, que "não existe Tribunal Permanente dos Povos no sentido jurídico do tema, muito menos ao qual o Brasil tenha aderido por meio de tratado internacional" e que, por isso, "não há atuação da AGU".

O Itamaraty também afirmou que o Tribunal "constitui iniciativa criada pela sociedade civil" e que "seu exercício não se confunde com atuação de tribunais internacionais".

O que é o TPP?

É um tribunal simbólico, de opinião, que não tem efeito condenatório prático. No entanto, suas decisões são relevantes e costumam ser encaminhadas para organismos internacionais, como o Tribunal de Haia, na Holanda, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que julgam crimes contra a humanidade e genocídios.

O grupo foi criado em 1979 e é considerado sucessor do Tribunal Russell, que investigou crimes de guerra no Vietnã. A sede é em Roma, na Itália.