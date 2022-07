Bolsonaro chama de 'manifesto político' carta em defesa da democracia

A carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral, que já reúne mais de 100 mil assinaturas a duas semanas do lançamento, foi classifica pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) como um "manifesto político".

O chefe do Executivo deu a declaração nessa quarta-feira (27) durante convenção nacional do PP em Brasília, que confirmou o apoio à tentativa de reeleição.

Em cerca de 10 minutos de discurso, Bolsonaro ironizou o manifesto afirmando que o governo federal não depende de "apoio ou sinalização" para mostrar respeito à Constituição.

"Vivemos em um país democrático, defendemos a democracia. Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais cumprir e respeitar a Constituição”, afirmou.

Carta

A mensagem em defesa das urnas eletrônicas será lançado no próximo dia 11 de agosto. A iniciativa já conta com a adesão de empresários, banqueiros, intelectuais, artistas e ex-ministros do STF, como Celso de Mello, Carlos Ayres Brito e Ellen Gracie.

Conforme o manifesto, "ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira".

O texto alerta que a campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais deve ser realizada com democracia a fim de convencer a sociedade das melhores propostas para o país.

"Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições",